RAIL BALTIC KERKIB | Algas Ülemiste terminali ehitus. Praegu on seal vesine tiik, peagi peen jaamahoone

T1 keskuse juures saab trammitee otsa, sinna laotud betoonist tõkendid on esimene märk, et siia pole trammil praegu asja, sest nüüd on siinne ala kallurite ja koppade päralt. Rail Balticu Ülemiste reisiterminali ehitus on alanud ja sellest saab pika Baltimaade trassi kõige põhjapoolsem ots.