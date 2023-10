Kaido Saarniit: Tallinna linn soovis rahaliselt toetada Kopli komando säilimist. Riigi kõrvad jäid kurdiks

Eeltoodu on tõepoolest positiivne, kuid kahjuks on üks asi noored välja õpetada, teine asi neid valitud erialal töötamas hoida. Eelarvega tutvudes tundub, et Reformierakonna poolt juhitud valitsus ühe käega annab ja teise käega võtab. Kui noor inimene on saanud väljaõppe – olgu siis politseiametnik või päästja –, siis tema ootus on valitud erialal tööle asuda ja vääriliselt tasustatud saada, et alustada iseseisvat elu. Kahjuks ei ole eelarve koostamisel sellele mõeldud.