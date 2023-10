Robert Fico määras Slovakkia uue valitsuse välisministriks Venemaa agara toetaja

Võimuliidu suuruselt teise partei Hlasi juht ja uue parlamendi esimees Peter Pellegrini on juba võtnud väikese partneri avalduste selgitaja ja nende eest vabandaja rolli. Laupäeval enne taandumist antud intervjuus lubas Huliak, et võtab muu hulgas missiooniks Slovakkia EL-ist ja NATO-st välja viia, korraldades mõlema küsimuse jaoks rahvahääletuse. Kuna Fico ja tema välisministrikandidaat vaikisid, pidi Pellegrini üle kinnitama, et EL-i ja NATO-sse jäämine küsimus on kirjas kolme partei koalitsioonileppes ja mingit hääletust ei tule.