JUHTKIRI | Vähem tead, kauem elad? Silmaklapid eest

Ühtäkki ilmusid kõikide majade akendele vanemad, kes paanikas olles ja karjudes oma lapsed tuppa käsutasid. Kaasaegsete meenutuste kohaselt jõudis sedasi Põhja-Eestini teade, et ootamatult on tõusnud kiirgusfoon ja kuskil Nõukogude Liidus on läinud midagi väga valesti. Tšornobõli katastroofist teavitas siinseid elanikke Soome televisioon.