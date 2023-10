Eesti pornograafia isa pagendati Kihnu saarele. Tema sekelduste jada sai sellest hoogu juurde

1904. aastal sündinud Baggo vanemad olid Vasalemma mõisnik Eduard Karl Ewald von Baggehufwudt ja Nõmme rajaja Nikolai von Glehni tütar Elsbeth. Ka säärane taust pakkus palju kõneainet. Rahvaleht raporteeris 1930. aasta mais, et Baggo on pärit ehtsast siniverelisest perekonnast. Samas ei kasutanud Baggo pikka perekonnanime. Leht viitas, et rootsi keeles tähendab too „Oinas Oinapea“. Loo juures ilmus ka Baggost pilt, mille all oli kirjas, et ta on ilus meesterahvas, õrnade mustade silmadega, pehmete näojoontega ja eeskujulike kommetega.