Meloni purustas uue klaaslae. Elukaaslane avalikult maha jätta on lubatud ka Itaalia naispeaministril

Itaalia meedias on viimasel nädalal üks peateemasid olnud peaminister Giorgia Meloni ja teletäht Andrea Giambruno lahkuminek.

Seksismi poolest tuntud Itaalia poliitilises kultuuris on toimunud väike murrang, mida aitas ootamatul kombel tekitada just konservatiivsete pereväärtuste eest seisev ja muidu feminismi sarkastiliselt suhtuv peaminister. Nädal tagasi serveeris parempopulistlik valitsusjuht Giorgia Meloni nii poliit- kui ka seltskonnameediale pommuudise, teatades, et läheb lahku talle mitu korda avalikku häbi valmistanud elukaaslasest.