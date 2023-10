Vootele Päi: miks ei peaks pommiähvardustele ülemäära reageerima

Eesti avalikus ruumis, erinevalt näiteks Berliinist või mõnest muust Euroopa suurlinnast, on füüsiliste provokatsioonide ja demonstratsioonide korraldamine sisuliselt võimatu, mistõttu on ootuspärane, et hübriidrünnakud liiguvad küberruumi, mida on keerulisem kontrollida ning kus inimesed on oluliselt haavatavamad propagandale, valeinfole ning vandenõuteooriatele. Samas pole ju mõeldav, et riik hakkaks petukirjade laines internetti näiteks Venemaa või Hiina eeskujul „kinni keerama“.