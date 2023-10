ARVUSTUS | Lõputu une matemaatiline nägu

Kas oled mõnes õudusunes avastanud end keskkooli lõpueksamilt, kus su ees seisab tühi ruuduline paber, millega sa midagi peale ei oska hakata? Või poekassast, kus piinlikkust tundes avastad, et rahatähti kokku lugedes nendest maksmiseks ei piisagi? Kas asi on allasurutud hirmu- ja häbitundes või pigem selles, et seisad silmitsi ülesandega, mida on antud olukorras tehniliselt võimatu lahendada? Unenäod ja matemaatika on idee poolest teineteist välistavad. Need aju osad, mis päise päeva ajal tegelevad arvutamise ja loendamisega, on magamise ajal väidetavalt välja lülitatud, nii et tuubi ja teeni palju tahad, unes pole selle kõigega justkui midagi pihta hakata.