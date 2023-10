Leon Glikman: vaevalt et Iisrael ellujäämise üle läbi rääkima hakkab

Küsimus on päevakohane, kuna millegagi pole välistatud mõnes islamiradikaalide kõrge suhtarvuga Euroopa riigis sarnase stsenaariumi kordumine. Igal riigil on õigus enesekaitsele ning keegi ei saa sundida Iisraeli käed rüpes istudes oma kodanike elusid ohverdama ning tapmist, hävitamist ja pantvangide võtmist orjalikult taluma. Islamiäärmuslastele oleks see innustav nõrkuse tunnus.