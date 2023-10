Uuring: Eesti politseinikud peavad lähisuhtevägivalda probleemiks, kus vastutus on mõlemal poolel

Politsei puutub iga päev kokku umbes 30 lähisuhtevägivalla (LSV) juhtumiga. Pea iga politseipatrull reageerib oma vahetuse jooksul vähemalt korra LSV-ga seotud väljakutsele. Need on kõige kõrgema prioriteetsusega väljakutsed, sest sageli on sellest mõjutatud ka lapsed. Politseinikud ja päästekorraldajad on oma töö olulisusest teadlikud, kuid LSV mõtestamine ei ole süstemaatiline – paljudel päästekorraldajatel ja politseinikel puudub arusaam LSV dünaamikast ning traumakäitumisest.