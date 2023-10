SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Venemaa pealetung ei kipu andma loodetud tulemust – Avdijivka jääks Ukrainale

Ukrainalased fikseerisid ka Venemaa poolt uue tapjadrooni kasutamise juhtumid ning allatulistatud drooni analüüsimisel selgus, et tegu on väikese drooniga (lõhkeainet 3–4 kilogrammi), millel on kasutatud mootorit DLE-60, mis on ostetud AliExpressi kaudu ja mis maksab seal suurusjärgus 500 dollarit.