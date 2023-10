Igor Taro: põlevkivielekter muutub utoopiaks nagu sõit auruveduril. Ja edasi?

Arutelud Eesti majanduse tuleviku ümber on siiani keskendunud rohkem sellele, kas ja kes peab selle käima tõmbama ning vähem perspektiivsetele arengusuundadele. Heaks näiteks ambitsiooni tajumisest on õnnetu Auvere õlitehas, kus said kokku katse klammerduda mineviku külge ning õigel ajal nii piirkondlike kui globaalsete keskkonnaväljakutsete ignoreerimine.