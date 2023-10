Jüri Tiidermann: Eesti turbatööstus viib meid maailma tippu

Eestlastele meeldivad igasugused edetabelid, eriti sellised, kus me oleme esimeste hulgas. Need kus me oleme taga, meile ei meeldi. Turbasse puutuv kuulub kindlasti esimeste hulka – Eestis on vähe sektoreid, kus saame öelda, et oleme maailmas 4. kohal, anname 10% toodangust ja oleme kvaliteedi absoluutses tipus. Turbaga see nii on!