Tallinna lasteaiajuhataja vaenas samasoolist paari: loodusseaduste järgi ei saa niimoodi olla

Kahe lasteaiaga mängu- ja arenduskeskuse Sajajalgne juht on alushariduspedagoog Eeva Holm, kes on oma erialal ka meedias sõna võtnud. Keskusel on haridus- ja teadusministeeriumi koolitusluba.

Keskuse kodulehel on kirjas lasteaia visioon: oluliseks peetakse koostööd lasteaia ja perekonna vahel, et laps kasvaks ennast ja teisi tundvaks ja austavaks õnnelikuks inimeseks, lisaks lubab lasteaed arvestada ühiskonna prioriteete ja suundumusi.

Kõlas positiivselt

Kodulehel lubatu kõlas positiivselt, nii et Saara ja Katrin ei osanud midagi halba arvata. Nad panid Johanna lasteaeda kirja ja läksid lastehoiujuhatajaga kohtuma.

„Eeva Holm võttis meid vastu ja küsis, kes me oleme. Vastasin üllatudes: mida te sellega mõtlete? Me oleme vanemad. Seejärel Eeva uuris, kas lapsel isa ei ole. Vastasin, et oleme mõlemad emad, Johannal on kaks ema. Holm ütles seepeale: minu meelest peab ikka lapsel isa ka olema, ma ei saa aktsepteerida seda, parem on, kui te lahkute. Me olime nii hämmingus, et astusime sama targalt sealt välja,“ kirjeldas Katrin.

Holm kinnitab, et samasoolisi lapsevanemaid ta tõesti ei salli, kuid oleks igati valmis Johanna lastehoidu vastu võtma ja lubab, et tema meelsus tööd ei segaks. „Mina pakun lapsele kohta igal juhul ja lapsesse suhtume professionaalse pädevusega. Laps on laps,“ sõnas Holm.

„Meie lasteaias lähtutakse Eesti põhiseadusest, loodusseadustest ja oma õppekavast.“ Eeva Holm, lastehoiujuhataja

Holm selgitas põhjuseid, miks on samasoolised paarid talle vastuvõetamatud. „Meie lasteaias lähtutakse Eesti põhiseadusest, loodusseadustest ja oma õppekavast. Meil ei ole sellist asja, et lapsel on kaks ema. Loodusseaduste järgi ei ole niimoodi,“ sõnas Holm. Samuti märkis ta, et suhtub mõistvalt üksikvanematesse. „Lapsel on peale ema ka isa, aga kui teda (isa – toim) parasjagu ei ole, siis see ei ole takistus,“ kinnitas ta.

Praeguseks on Holmiga ühendust võtnud ka soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Christian Veske, kes uuris diskrimineeriva suhtumise põhjuseid, kuid kuna juhtunu on veel nii värske, ei ole Holm vastata jõudnud.