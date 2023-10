SÕJARAPORT | Igor Taro päevik: tekkimas on pikaajaline patiseis, Dnepri ületuskohtade asjus püsib salapära

Venemaa jätkab raketirünnakuid Ukraina taristule, viimase ööpäeva jooksul lasid okupandid Krimmi poolsaarelt Dnipro linna ümbrusesse neli Iskander-K tüüpi tiibraketti, millest kolm hävitas Ukraina õhukaitse ja üks oma sihini ei jõudnudki. Selline olevat viimase aja tendents, et venelaste rakettidel kipuvad tõrked tekkima, kuigi materiaalset kahju tekitavad sõjaroimarid nendega siiski. Ukraina on saanud oma õhukaitset oluliselt tugevdada võrreldes aastataguse ajaga, kuid kriitilisi objekte on seal endiselt rohkem, kui ükski õhukaitse eales katta suudab. Seega on katvus ja prioriteedid alati kompromiss.