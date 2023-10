Lavly Perling: nõutust tekitavad uudised kohtusaalidest on pilla-palla riigijuhtimise peegeldus

Korruptsioonivastase võitluse edu tervikuna aga sõltub selle võitluse vastase rinde ühtsusest ja tugevusest, võitluses kasutatavate tööriistade tõhususest ning võitlejate nutikusest. Seejuures on oluline mõista, et meil siin piiririigis on korruptsioonivastasel võitlusel ülioluline tähendus meie julgeoleku võtmes. Sellele tähelepanu pöörama jätmine või lodevuse lubamine on vastutustundetu ning sellel on tagajärjed.