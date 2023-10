Perearst Jelizaveta Kaledina: gripi vastu vaktsineerida on lihtne ja kasulik. Inimesed, miks te seda ometi ei tee?

Sügisel haigestume me sagedamini, meil on suurem oht haigussümptomite tekkeks, viiruseid levitavad aktiivselt lasteaia- ja kooliealised lapsed. Neile, kellel on kroonilised haigused või muud riskifaktorid, näiteks suitsetamine, on sügis ohtlik aeg. Ka terve inimene pole gripihooajal kaitstud, piisab vaid keerulisest stressirohkest perioodist tööl ning suurest koormusest ning juba ongi keha haigustele vastuvõtlikum. Sel ajal võib agressiivne gripiviirus põhjustada isegi surmavaid tagajärgi.