Kuum oli, kuum. Eesti esierootik Jaan Undusk 65

Kui Jaan Undusk nüüd ennast vahel mõnes kultuurisaates näitab, siis paistab ta igati ontlik ja ohutu, aga see pilt tuletab teile meelde, et ta ei ole seda mitte. Undusk on ohtlik mees, on seda alati olnud. Tema suhe kirjutatud sõnasse on nii kirglik, nii erootiline, nii paganama laetud ja plahvatusohtlik, et temaga ühte ruumi sattudes valgub veri põskedesse, sellal kui jalad ootamatult nõrgaks vajuvad. Undusk on ohutu ainult neile, kes ei ole teda lugenud.