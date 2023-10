Eimar Rahumaa: oleme ise süüdi, et Euroopa suurriigid pole Ukraina sõjale adekvaatselt reageerinud

Putini sõjas on see Euroopa otsekui lapitekiline tugevus, arvamuste, poliitikute ja ideoloogiate paljusus, kus kultuurid, vaated ja kombed lähevad sujuvalt üle ühelt teisele - mida ikka ja jälle sõidul Tallinnast Rooma (näiteks) võib imetleda. See paljusus on osutunud suureks puuduseks.

Ja tulemus? Venemaa iseteadvuse tõus, paranend sõjapidamise oskus ja Ungari ning Slovakkia murenemine ühisrindes on üks asi, ent suuremat kuristikku näitab asjaolu, et Euroopa ootab taas, et USA Kongress võtaks vastu uue abipaketi Ukraina tarvis. Aega n-ö atra seada on olnud küll ja küll, rohkem kui poolteist aastat. Kui arvestada ka Gruusia ja Krimmi „sündmusi“, siis palju kauem.

Kõige hullem ongi aga sealjuures Euroopa suurriikide juhtide suhtumine. Nende jaoks on see ju täiesti normaalne olukord! Euroopa Liidu jaoks samuti. Viimase juhid pole samuti vist oma mugavustsoonist välja tulnud, ehk siis pole lõpuni aru saanud, mis 24.veebruaril tegelikult ikkagi juhtus. Kes on selles olukorras süüdi?