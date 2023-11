VIDEO | Kuhu Eestis pageda sõjalise rünnaku puhul? Ekspert: oranžide kleepsude kleepimine teeb olukorda hullemaks

„Jutt varjumiskohtadest on tingitud olukorrast, kus on vaja midagi ette näidata,“ kirub ta, nimetades seda täielikuks asendustegevuseks. „Samalaadne olukord, kui COVID-19 tekitatud kriisi ajal hakkasid mõned riigid telepildi vahendusel maanteid ja sõiduteid desinfitseerima, tõrjumaks viirust. See oli tõesti uhke kaader, kus terve kolonn pritsis leegiheitja stiilis seadmest desinfitseerimisvedelikku – rahvas nägi, et sõditi jõuliselt viiruse vastu. Kuid kui paljud said reaalsuses sealt maanteelt viiruse?“

Kaardil on kõigest mõned võimalikud rünnakuobjektid, näitlikustamaks olukorda. Ning silmas tuleb pidada ka seda, et sihtmärgiks saab Ukraina sõja näitel pidada terveid linnaosi – näiteks magalarajoone, kus on väga tihedalt inimesi.

Vaenlane aga ei lükka rünnet sellepärast edasi, et tavakodanik ei saa veel end kaitsta. Vastupidi – kui võtta meile tõenäolisim sõjaline oht Venemaa , võib senisest taktikast eeldada just seda, et enim saab pihta tsiviiltaristu. Ja kui vaadata üleriigilisele varjumiskohtade kaardile, näib oranžide täpikeste paiknemine võimalike rünnakuobjektidega kõrvutades kaunikesti hõre.

Häda sunnil on riik otsustanud varjumiskohtade rajamise programmiga edasi liikuda. Kümne aastaga tahetakse luua varjumiskohad 700 000 inimesele. Praegu on neid umbkaudu 140 000 jaoks.

Põhjanaabrid on kümnendite jooksul rajanud varjendeid, mis on võimelised üle elama terve Mendelejevi tabeli, kuid soomlaste eeskuju Eestis üle ei võetud. Siinsed eksperdid on juba aastaid soovitanud eelistada varjumiskohti, mistõttu võttis riik kursi märksa lahjemale elanikkonnakaitse versioonile.

Päevavalgele tuli muuseas tõik, et varjenditega on räbal lugu. Stsenaariumis, kus Tallinnale langeb raketirahe, jäänuks elanikud täiesti kaitseta – neil polnuks taevast alla sadava surma eest eriti kuhugi varju pageda.

„Varjend“ on sõna, millel on tähendus, märkis Nagel. „Varjumiskoht“ on tema hinnangu järgi justkui lödi asendusmoodustis, millest pole mingit tolku ka juhul, kui riik isegi võtaks kätte ja selle sõna seaduses defineeriks. Varjendite asemel varjumiskohtadega leppides tekitataks inimestele võlts turvatunne ja see võib tipneda inimelude kaotamisega.

„Projektipõhiselt oranžide kleepsude kleepimine ei tee olukorda paremaks, vastupidi. Arvan, et see teeb olukorra hullemaks. Inimestele sisendatakse võltsturvatunnet, selle asemel et hakata reaalselt päris tegevustega tegelema,“ kritiseeris ta.

Iseendale jalga tulistamine

Nagel peab praegust suunda suisa iseendale jalga tulistamiseks. „Me ei saboteeri end teadlikult, vaid teeme seda oma tegevusetusega. Tõenäolised sihtmärgid teevad niiviisi vastasele ründe üsna lihtsaks,“ märkis ta.

Nageli arvates jätab riik sääraste otsustega oma inimesed kriisis üksi.

„See on väär, kui riik ei võimalda ega paku oma elanikele elementaarsemaid baastingimusi. See on lihtsalt inimeste elu väga suurde ohtu panek. Me teame, millise riigi kõrval elame. See on olnud sajandites mõõdetav teadmine. Teame, et nad ründavad tsiviilelanikke teadlikult,“ ütles ta. Nagel märkis, et elanikkonnakaitse asemel peaks praegu rääkima pigem elanikkonna kaitsetusest.

Leedulastega käsikäes

Päästeameti varjumiskohtade nõunik Sten-Patrick Kreek ei nõustunud Nageliga.

„Mina ei ütleks, et see on asendustegevus,“ sõnas ta. „Ukrainas toimuva näitel näeme, et inimesed on elumajade keldrites varjudes rünnakute all ellu jäänud.“

Varjendite ehitamiseks on eelkõige tarvis poliitilist otsust, märkis Kreek. Kuid ta lisas, et Eesti tingimustes võib see projekt minna liiga kulukaks. Selle põhjus võib olla omaaegse varjenditaristu amortiseerumine või lihtsalt asjaolu, et meie pinnasesse piisavalt tugevate maa-aluste varjendite ehitamiseks kuluks palju rohkem ehitusmaterjali kui näiteks Soomes.

Kreek ei näe alust Nageli argumendil, justkui tekitaks varjumiskoht inimestes võltsi turvatunnet.