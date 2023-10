Tartusse kerkiv SÜKU kitsendab Vabaduse puiesteed

Maastikuarhitektid nentisid, et väljakule foore ei kavandata, ent tänavat kitsendatakse ja kehtib reegel, et kergliiklejal on alati eesõigus. „Kiirus on siin madal ja selline mõtteviis võiks laieneda igale poole kultuurikeskuse ümber, et see on peamiselt tänav jalakäijatele ja kergliiklejatele. See peaks olema selline, et kõik saavad siin hakkama, aga jalakäijal on alati eesõigus,“ ütles Traks, et päris nulltolerantsi autode suhtes ei kehtestata.