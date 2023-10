FOTOD | Selgusid Eesti Teatri Agentuuri näidendivõistluse võitjad

Mõlemat kolmanda auhinna saanud teksti ühendab perekondlik poleemika, otsemalt lapse ja vanema vahelised suhtlusraskused või lausa -võimatused. Vootele Ruusmaa lühinäidend „Keti viljad“ on napp, puhta stiili ja tugeva kaasahaardejõuga katkestusi täis dialoog ema ja poja vahel. See on tekst, mis vaatab lihtsa olukorra alla ja näeb seal rohkemat, kurvemat, ilusamat. Kaarel B. Väljamäe „Angerja teekond“ on petlikult lihtsa struktuuriga peredraama, mille iga leheküljega avaldub inimlik sisu, milles ootamatult ilmnevad meie võimetus andeks anda, oskamatus olla üksteise lähedal ja piinlikkus harjumatute teemade ees.