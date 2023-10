Julia Aug: klassivend pani käed sarvedena pea juurde ja hüüdis: „Juut! Juut! Juut!“. Teadsin juba 16-aastaselt, mida tähendab juudivastasus

„Kui saabus minu passisaamise aeg, oli Nõukogude Liit veel olemas. Nii paljud igatsevad veel ta järele, eriti need, kes seal kunagi pole elanud, meenutavad maitsvat plombiiri, tasuta arstiabi ja haridust. Sedamoodi siis. Kui saabus passisaamise aeg, oli vaja valida rahvus, mis passi kantakse. See tähendab rahvus, mille järgi sind identifitseeritakse suures paljurahvuselises riigis. Teadsin juba 16-aastaselt, mida tähendab juudivastasus. Olin sellega koolis mõnel korral kokku puutunud. Esimene kokkupuude sellega juhtus täiesti ootamatult. See oli Eesti venekeelse kooli teises klassis. Tulin hommikul kooli, enne tundide algust, läksin klassi, seal oli juba palju lapsi, mõni lärmas, mõni istus vaikselt koolipingis. Ma avasin ukse, sisenesin klassi ja kohe kargas mulle ligi üks Prodani-nimeline poiss (temaga olime me hiljem, vanemates klassides, suured sõbrad), hakkas minu ümber keksima ja nägusid tegema, pani käed sarvedena pea juurde ja hüüdis: „Juut! Juut! Juut!“ Siis tõmbas mu käest portfelli, tegi selle lahti, valas sisu põrandale ja hakkas selle otsas trampima. Keegi tegi teda järele ja samuti nägusid. Keegi istus vaikselt pingis ja naeris. Mitte keegi ei tulnud mulle appi. Siis tuli õpetaja ja lõi klassis korra majja.