ARVUSTUS | Mati Undist kui inimesest enam ammendavamalt kirjutada ei saa

Ma pole eriline fanaatik tosimaks teiste eraelu. Minu meelest on see kuidagi riivav. Mind ennast riivav. Mati Undi abikaasade arvu ma ei teadnud, oli ainult hall aimdus, et see on ühest suurem. Nüüd lugesin – neli. Ja kõiki on täpselt iseloomustatud, kirjeldatud neid endid, nende elu ja suhteid Undiga. Aga seda on tehtud kargelt-puhtalt. Ja mitte uudishimu rahuldavalt kergekaaluliselt. Tundub, et naised on Mihkel Muti ettevõtmises kirjutada Undi mammutportree kaasa löönud, rääkinud oma loo Undiga, jaganud muidki üksikasju, mis on neil teada olnud. Järelikult on neil olnud usaldus autori vastu. Ja paistab, et ka eesmärk on olnud enam-vähem üks: luua väärt biograafia, Mutt autorina, naised aitajatena. Ja kui nemad on Mutti usaldanud, siis miks ei peaks seda tegema meie, lugejad? Ja peale nende on Mutti infoga toetanud ja usaldanud veel vähemalt paarsada inimest, kellest antakse teada raamatu lõpus asuvas nimeloendis.