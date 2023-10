Terje Talv: maale vajaminevaid tuulikuid ei mahu. Ainsana päästavad meretuulepargid

Kas see oleks reaalselt tehtav? Võttes arvesse tuuleenergia projektide menetlusaega ning tuulikute rajamisele seatud looduskaitselisi piiranguid, siis sellises mahus kahjuks mitte, kuigi pingutama peab. Täna ehituses olevate tuuleparkide planeeringud vältasid enam kui 10 aastat ja Eestis pole heakskiidetud ühtegi ehitusõigus andvat detailplaneeringut uutele maismaatuuleparkidele radaripiiranguteta alades. Lahendus oleks rajada tuulikud merre, sest erinevalt maismaast on merealadel planeeringud kehtestatud ja kolm meretuulepargi projekti on juba keskkonnamõju hinnangud valmis saamas.

Niivõrd suures mahus taastuvenergia tootmiseks on vaja tuulikuid nii maismaale kui ka merele. Kõige lihtsam variant on rajada need maismaale. Eesmärgi täitmiseks tuleks rajada vähemalt 60 tuulikut igal aastal kuni aastani 2030. See tähendab, et peaksime seni maismaale rajatud tuulikute arvu mitmekordistama.

Eesti on võtnud aastaks 2030 ambitsioonika, ent samas realistliku eesmärgi toota kogu enda tarbitud elekter taastuvatest allikatest. See tähendab, et tootmisvõimsused peavad elektrit tootma juba 2029. aasta lõpuks. Tegemist on olulise energiapoliitilise sammuga, millesarnaseid astuvad meie kõrval kõik Euroopa Liidu liikmesriigid.

Kuid ka meretuuleparkide puhul on erinevaid proovikivisid. Kuigi riik on teinud mitmeid pingutusi tuuleparkide menetlusprotsessi parandamiseks, siis on pikk maa veel minna – reeglid käivad üksteisele vastu ning erisusi peavad arendajad üksinda lahendama. Segadusele on tunnistuseks tõsiasi, et paljud Eesti maismaa- ja meretuule projektid on olnud kaasatud kohtumenetlustesse, kus arutletakse aastaid puuduvat või vastukäivat regulatsioone.

Teine probleem on võrguga liitumine, mis on tuuleparkide puhul keeruline. Eesti elektrivõrk on ajalooliselt suundunud idast läände kuid enamus tuuleenergeetika alasid asub läänes. Energiatootmise kolimisega Lääne-Eestisse on vaja võrgutugevdusi ja uusi ühendusi, mis peavad valmima samaaegselt kavandatavate mereparkidega. Kolmas probleem on hindade kõikumine ja tarneahelate koormatus. Meil on väike sisetarbimine, mis tähendab, et hind on volatiilsem ning ainult turutingimustel on kogu regioonis väga keeruline uusi võimsusi rajada.

Eesmärgid on suured, aga abikäsi vähe

2030. aasta eesmärgi täitmiseks tuleks vaadata riikide poole nagu Ühendkuningriigid või Saksamaa, kus on pikaajaline kogemus taastuvenergia võimsuste, sealhulgas meretuuleparkide rajamisega. Mida on nemad teinud teisiti? Suurimaks erinevuseks on selge tegevuskava ja regulatsiooni olemasolu, mis annab kindlustunde kõikidele osalistele. Mereparkide rajamine on Euroopas riiklik huvi, mitte vastu turutingimusi toimuv äri.

Valdavalt kasutatakse Euroopa riikides turutõrgete ületamiseks hinnavahelepinguid. Paari nädala eest lepiti EL tasemel kokku, et tulevikus uusi taastuvenergia võimsuseid just selliselt rajama hakataksegi. Tegemist on sisuliselt hinnapiiride seadmisega. Kui turu hind on madalam kui hinnavahelepingus kokkulepitud hind, maksab riik tootjale vahe. Kui turu hind on kõrgem kui kokkulepitud hind, maksab tootja vahe tagasi riigile.