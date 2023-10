Aleksei Jevgrafov: jälle unustatakse Ida-Virumaa ära!

Sellele, et majanduskriisi ajal ei tohi kärpida ega makse tõsta, on rääkinud mitmed Eesti erasektori tippjuhid. Praeguse valitsuse poliitika tulemused ei ole lasknud end kaua oodata. Selle aasta teises kvartalis tõusime Euroopa Liidus ja eurotsoonis liidrikohale. Kahjuks mitte aga viie rikkama riigi hulka, nagu Reformierakond kunagi kõva häälega lubas, vaid majanduslanguse tempo poolest. Kui Euroopa Liidu majandus kasvas aastaga 0,5% võrra - euroala 0,6% võrra -, siis Eesti majanduse langus oli 3% (!). Eesti Panga prognooside kohaselt jätkub tööpuuduse kasv nii sellel kui ka järgmisel aastal. Väljavaade on pehmelt öeldes nukker.

Kommunaalkulud tõusevad

Eelnõu järgi tõusevad põlevkivitööstuse saastetasud tuleval aastal 20 ja 2025. aastal 44 protsenti - nelja aasta kogutõus on rohkem kui 150 protsenti. Ei pea olema majandusteadlane, et mõista, et keskkonnatasude tõstmine mõjutab absoluutselt kõiki. Ettevõtted on sunnitud otsima allikaid saamata jäänud tulu katmiseks ja seda tarbija ehk Eesti elanike arvelt. Kuidas püüavad näiteks elektritootjad hüppeliselt kasvanud kulusid kompenseerida? Suure tõenäosusega tariifide tõstmise abil, mis tähendab järjekordset elektri- ja küttearvete tõusu.

Äärmiselt kurb on ka see, et taas on unustusse vajunud Ida-Virumaa omavalitsused, kes saavad tillukese osa tasutud keskkonnatasudest. Samas on jutt vajadusest tõsta keskkonnatasude tagastamist omavalitsuste eelarvetesse kestnud juba aastaid. Just praegu oleks väga sobiv hetk see süsteem lõpuks ümber vaadata. Esiteks suurenevad oluliselt loodusressurside kasutamise eest tasud riigieelarvesse ning riik võiks toetada Ida-Virumaa omavalitsusi, kelle ettevõtted talle suuri tulusid toovad. Teiseks on paljudel omavalitsustel juba praegu raskusi jooksvate kulude katmisega, sh arvete tasumisega, mistõttu vajavad nad hädasti riigi abi. Näib, et praegune valitsus nii ei arva.