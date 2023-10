JUHTKIRI | Saadame Eesti prükkarimaine taaskasutusse

Prügimajandus vajab hädasti nüüdisajastamist, aga reformi ei tohi üksnes kohalike omavalitsuste kaela lükata.

Isegi kummaline on mõelda, et see kõik sünnib alles praegu. Et üle 30 aasta pärast iseseisvuse taastamist kehtib meil ühes vallas sisuliselt äraspidine kommunism. Mõneeurosed kuuarved prügikonteineri tühjendamise eest ei suuna kellegi käitumist mingilgi moel. Hoopis need, kes südametunnistuse ajel loodust hoida püüdes oma jäätmeid sordivad, peavad sageli läbima korraliku kadalipu, otsides piisavalt tühja pakendikasti.

Skisofreeniline olukord saab veel ühe vindi peale, kui lisame siia korraldatud jäätmeveo, kus prügikasti tühjendamise eest peab kohustuslikus korras tasuma ka näiteks siis, kui suvilas talv otsa ainsatki prügikübet ei teki. Ühes nurgas on sundvaliku ees elanikud, teises hangetel turvalised lepingud saanud jäätmevedajad ning kolmandas justkui kõik korraldanud omavalitsused (KOV). Käitumisega mingit seost ja seega prügitekitajal vastutust pole.

Kliimaministeeriumi ettepanekuid ajendab ühest küljest oht Euroopa Liidult trahvi saada, kui 2025. aastaks ei võta Eesti kasutusele vähemalt 55% olmejäätmeid. Teisalt läheb kogu süsteem ideaalses maailmas märksa loogilisemaks, tekivad selged vastutusahelad: KOV tagab, et prügi saaks sortida, ja inimene kasutab võimalust (või maksab).

Ebatäiuslikus maailmas on mitu kari juba pinnaltki näha. KOV-ide osatähtsuse suurendamine on igati tervitatav, aga selleks peaks eelarves suurendama ka nende rahastust, mitte üksnes vastutust allapoole lükkama. See käib muidugi iga valdkonna, mitte üksnes prügimajanduse kohta.

Ja kuidas hakkavad tülisid lahendama suured korteriühistud, kus mõnele naabrile ei tee sortimisvajadust selgeks seegi, kui talle piltlikult öeldes prügipang pähe kallata?

Aga need on küsimused, mida lahendada, mitte reformi pidurdamise ettekäändeks tuua. On aeg Euroopa ühe suurima prükkari maine ült heita.