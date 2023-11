Kaupo Heinma: aitab hellitamisest, valesti täidetud prügikastide eest tuleb hakata trahvima

Põletusse jõudvad jäätmed annavad küll sooja ja elektrit ning tööd käputäiele inimestele, aga võrreldes nende kasutamisega toormena, on kasu väike. Seetõttu on ühiskondlik huvi ja vajadus, et jäätmed jõuaksid materjalina tagasi ringlusse. Kriitilise tähtsusega on viis jäätmeliiki – biojäätmed, klaas, paber/papp, plast ja metall. Need jäätmed moodustavad ligi 80% kõikidest olmejäätmetest ning üle 90% nendest, mida on mõistlik materjalina kasutusse võtta.

Tuleb tekitada võimalikult tõhus kogumisvõrk, et luua mugav ja lihtne jäätmetest vabanemine. Kodude juurde peavad juba lähiajal tekkima biojäätmete, paber/papp, klaaspakendi ning nn segapakendi konteinerid. Seeläbi puudub argument, mis takistaks jäätmeid kogumast ja ära andmast. Lisaks konteiner nende jäätmete jaoks, mida ei ole mõistlik liigiti koguda. Võime sellist konteinerit pidada näiteks jääkide konteineriks, kuhu visata katkised nõud, mähkmed, kassiliiv, tolm ja muu pudipadi.

Praegune lähenemine on ebaloogiline

Ebaloogiline on praegune lähenemine, kus segaolmejäätmete konteiner tähendab nii liigiti kogutud jäätmete ülejääki, aga ka seda, kuhu on kõik kokku visatud. Selline olukord peab tulevikus muutuma. Edaspidi tuleb hakata segaolmejäätmeteks määrama ainult neid jäätmeid, mis on korrektse käitumise tulemusena tekkinud. Neid jäätmeid, kuhu on visatud olulisel määral biojäätmeid, paberit/pappi, klaaspudeleid, pakendeid või muid eraldi kogutavaid jäätmeid, peab edaspidi liigitama rikutud või ebakorrektseteks jäätmeteks.

Inimeste pahameele osaks on saanud PrügiBinGo, mille käigus määratakse segaolmejäätmete konteineri sisu ja antakse selle osas tagasisidet. Inimesed eeldavad, et jäätmed on sügavalt isiklikud ja avaliku huvita asjade kogum.