AVALIK KIRI | Jaanus Rahumägi: Eesti kodanikud peavad saama omada relvaluba alanduste, liigse bürokraatia ja idiootsete nõudmisteta

Hea Lauri, kirjutan sulle seoses relvaseadusega. Nimelt on viimaste aastate jooksul minu poole pöördunud kümned ja kümned lugupeetud Eesti inimesed, kes kurdavad kohaldatava relvaseaduse üle. Inimestelt üle kogu maa korjatakse massiliselt bürokraatlike ettekäänetega ära tsiviilkasutuses olevaid relvi. Kõik minuga kontakteerunud inimesed on Eesti kodanikud ja ühiskonnas tuntud ja vähemtuntud, aga oma kogukonnas lugupeetud inimesed.

Paljudel neist on relvad juba 20–30 aastat. Põhjendusi, miks relvaluba ei pikendata või see ära võetakse, on minu kui üle 30 aasta relvi, nende kasutamist ja õigust hästi tundva isiku hinnangul kiuslikud ja sisulisi asjaolusid ning argumente mitte arvestavad.

Olles olnud Eesti riigi taasloomise juures 1990. aastast, tean, et need aatelised mehed, kellelt Eesti riik täna – oma tundetu bürokraatia kaudu – relvi konfiskeerib, olid Eesti jaoks olemas alati siis, kui neid oli vaja riigi loomisel ja kaitsel. Siis, kui neid kutsuti seaduseid looma, Toompead kaitsma, Kodukaitsesse ja mujale, kus vaja.

Paljude nende lapsed kasvasid suureks ilma isata, sest nende isad olid samal ajal kuskil elektrita soojakus ja kaitsesid relvadeta Eesti piiri või võitlesid politseis kurjategijate vastu. Paljud panustasid Eesti arengusse ausa tööga ja teevad seda siiani.

Samas neid mehi, kes Eesti riiki aatest ja oma perekonna arvelt on ehitanud ja kaitsnud, enam ei usaldata. Miks? Need inimesed on Eestis relvakandmise auga välja teeninud, aga neid kiusatakse ja alandatakse.

Kuni Ukraina sõjani võisime ehk kalduda turvalise, ilma relvadeta riigi kontseptsiooni poole, lootes, et turvaline riik kestab igavesti. Täna on olukord kardinaalselt teine. Me mäletame, mida Vene sõdurid meie inimestega korda saatsid. Ukrainast oleme saanud kinnitust, et midagi pole muutunud, nad piinavad, tapavad, vägistavad. Mitte üks Eesti mees ei taha seda enam jõuetult pealt vaadata.