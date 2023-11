Mihhail Kõlvart: valitsus rapsib majanduses eesmärgipäratult

Muutuvate ärimudelitega kohanemisest ainuüksi pikemaks plaaniks ei piisa, vaid tuleb kaardistada esmatähtsad sektorid, millega riik sihipäraselt tegeleb ja mille eest just kriisiaegadel seistakse. Teenindus- ja turismisektor on küll Eesti majanduse üheks oluliseks tegevusalaks, kuid näiteks hotellindust peab peaminister luksuskaubaks, mis on madalalt maksustatud. Tegelikult on majutusteenus suuresti eksport, mis aitab kaasa teistele valdkondadele. Selle asemel otsustab riik luua hoopis soodsa maksukeskkonna ühes olulises sektoris ja lämmatada maksutõusudega.

Ja seda tehakse praeguses olukorras, kus vastupidiselt tulebki investeerida energeetikasse oma energia tagamiseks, et tagada riigi energiavarustuskindlus ja energia julgeolek. Rääkimata sellestki, et rajatav õlitehas aitaks luua töökohti mitmesajale Ida-Virumaa inimesele.

Tänastel otsustel on pikaaegne mõju riigile ja eeskätt meie inimestele. Majanduse turgutamiseks ei piisa üksnes raamatupidamislikust lähenemisest, selleks on vaja visiooni – pikaajalist majandusmudelit. Praegu on küll riigi peamiseks eesmärgiks eelarve tasakaalus hoidmine, kuid see ei aita kuidagi kaasa meie majanduse arendamisele.

Kaitstavaid majandussektoreid tuleb hoolsalt valida

Prioriteediks ei saa valitsuse silmis pidada ka IT-sektorit, sest ei saa oluliseks pidada valdkonda, kus puudub sisuline ja pikaajaline arengustrateegia ja riik ei panusta teadusse ega tegele sihikindlalt spetsialistide ettevalmistamisega. Selleks ei ole isegi piisavalt matemaatikaõpetajaid. Ehkki, õpetajate puudus hõlmab hetkel üleriigiliselt kogu haridusvaldkonda.

Seega tuleks kriisiajal tuleks valida teadlikult majandussektorid, mida kaitsta rasketel aegadel. See tähendab nii otsetoetusi kui ka avaliku sektori investeeringuid. Kui me ei panusta kriisi ajal kindlatesse sektoritesse, näiteks teede ehitusse, on sellel veelgi valusamad ja kulukamad tagajärjed. Tehased sulgevad uksed, kuid hilisem töö taastamine on märksa kulukam kui selle alalhoidmine ning töötuks jäävad inimesed on täiendavaks koormaks sotsiaalsüsteemile, riigile omakorda kaotsiläinud tulumaks.

Teoreetiliselt lubab riik oma pikaajalises strateegias kaasa aidata sellega, et jagab ettevõtetega pikaajaliste investeeringute riske ja planeerides riigipoolseid investeeringuid, eriti siis, kui ettevõtete investeerimisaktiivsus on tagasilööke saanud. Ent kriisi ajal vajavad tööandjad ka toetust ning juhul, kui ei ole võimalik mõjutada kõiki kriisiväliseid tegureid, tuleb riigil panustada sellesse, et majandus ja inimesed kriisi võimalikult valutult üle elaksid.

Laenamisele ei tohi selga pöörata