Ida-Viru õpetajad saavad palgalisa ainult aasta lõpuni. Omavalitsustel pole edasise kohta kindlust

Nimelt on haridus- ja teadusministeerium (HTM) kehtestanud meetme, millega makstakse Ida-Viru õpetajatele palgalisa. Selle juures on aga üks juriidiline konks: meede on kehtestatud kindlaks ajavahemikuks ehk selle aasta 1. septembrist 31. detsembrini.

„See ei loo kohalikele omavalitsustele ja koolijuhtidele kindlust teha pikaajalisi ja strateegilisi otsuseid uute õpetajate värbamiseks ja eesti keelt oskavate õpetajate hoidmisel,“ märkis kirjas Veikko Luhalaid, Eesti linnade ja valdade liidu tegevdirektor.

Muret selle küsimusega ei ole. Ingar Dubolazov, HTM

Ministeerium seevastu ei näe asjas probleemi. „Muret selle küsimusega ei ole,“ ütles linnade ja valdade liidu mure peale Ingar Dubolazov, HTM-i eestikeelsele õppele ülemineku juht. Ta sõnas, et valitsus otsustas riigieelarve läbirääkimistel anda lisaraha, seega tagab valitsus Ida-Viru õpetajate palgalisa 2027. aastani.

Dubolazov nentis, et konkreetne dokument, mille alusel õpetajatele palgalisa makstakse, kehtib tõesti üksnes selle aasta lõpuni. „Uuendame kohe seda dokumenti ja peame olema valmis raha eraldamiseks,“ kinnitas ta. Dubolazov märkis, et see on vaid tehniline küsimus, ja kuna poliitiliselt on kokku lepitud, et palgalisameede jätkub järgmisel aastal ja edaspidigi, pole muretsemiseks põhjust.

Lubadused ei pea alati vett

Ministeeriumi kõik lubadused ei ole aga seni vett pidanud. Teoreetiline lubadus on antud, aga juba on tulnud ka esimesed tagasilöögid eestikeelsele haridusele ülemineku protsessis, märkis Eesti linnade ja valdade liidu tegevdirektor Veikko Luhalaid.

Luhalaid tõi ebavõrdse kohtlemise näite. Nimelt oktoobris selgus, et HTM polnud jõudnud kõiki Ida-Viru palgalisataotlusi menetleda ja sestap jäi osa õpetajaid lubatud lisarahast oktoobrikuisel palgapäeval ilma. Ühtlasi jäi palgalisa välja maksmata just munitsipaalkoolidele. Tõsi, näiteks Narva eesti riigigümnaasiumi direktor Irene Käosaar ütles, et ka tema koolile ei laekunud lubatud raha õigeks ajaks, kuid ta riskis ja maksis lubatud suuremad palgad ikkagi välja, kirjutas Postimees.