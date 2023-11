ANALÜÜS | Alo Raun: Isamaa on esialgu veel õhku täis. Ent oravatele ei tee värisemine paha

Ent oluline on mõista, et Isamaa taga on praegu eelkõige protestihääled. Ei maksa liiga eufooriasse minna – seal on palju emotsionaalset õhku. Need on kõikuvad hääled – vastavalt, kuidas tuul puhub, võivad nad kellegi teise taha liikuda, samuti jõuavad sellised harvemini valimiskasti juurde kui tuumikvalijad. Kui näiteks Kaja Kallas välja vahetataks, laseks see tõenäoliselt palju õhku välja ka Isamaa reitingust.