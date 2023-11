JUHTKIRI | Ei müü andmeküttidele oma hinge „tasuta“

Vandenõuteooriad on põnevad, kuid suured platvormid teid teadaolevalt siiski pealt ei kuula. Otsekui mõtte jõul esile kerkiv reklaam on pigem kinnitus, et oleme ennustatavamad, kui tahame seda endale tunnistada. Ning et me anname enda käitumise prognoosimiseks iseendalegi adumata välja väga palju andmeid, millele tuginedes saab tehisaru meid „sobivalt“ nügida.

Ennekõike tuleb suurendada teadlikkust: meie ja meie harjumused on turul müügil. Saadud andmed võimaldavad meiega manipuleerida.

Üsna ebamugav teadmine. Nüüd otsustas Euroopa andmekaitsenõukogu võtta vähemalt ühes vallas kontrolli suurkorporatsioonidelt tagasi. Nimelt peab Meta, mille alla kuuluvad Facebook ja Instagram, lõpetama kahe nädala jooksul isikustatud reklaamide näitamise kogu Euroopa Liidus. Võib eeldada, et lõplik otsus tuleb siiski kohtutest alles aastate pärast.

Otsesest mõjust rohkem peaks enneolematu samm panema mõtlema, milline osa meist on iga päev turul. Suurem osa inimesi on harjunud kasutama „tasuta“ teenuseid, veebilehitsejast alates. Ometi ütleb tavaloogika, et tasuta lõunaid pole. Kui miski tuleb ilma rahata, oleme turul meie ise.

Eestis tuttav „tasuta“ ühistransport on selle väga robustne näide. Näiliselt piletirahata sõidutades lootis üks erakond endale ühise raha eest poliitilist toetust osta. Rahvusvaheliste suurkorporatsioonide pakutavate teenuste lõplikku hinda on raske ettegi näha.

Kui USA eelmiste presidendivalmiste eel lõi laineid Cambridge Analytica, mis aitas kindlustada sihitud reklaami abil Donald Trumpi võitu, siis see on eilne päev. Eestis saime veidi uue suuna hõngu Sihtasutuse Liberaalne Kodanik (SALK) kaudu, kes pakkus erakondadele andmeanalüüsi. Inimeste käitumist kaudselt mõjutav tehnoloogia areneb aga eksponentsiaalselt.

Üldiselt arvestage: andmeküttide sihiku eest on ilmselt võimatu hoiduda. Küll aga on abi teadlikkusest. Just Euroopa karmid andmekaitsereeglid annavad vabale tahtele võimaluse. Ehkki võib olla ka hilja – Meta viimased kavad näevad ette rakendada tehisaru, et teie käitumist lihtsalt modelleerida. Nad teavad uusi andmeid kogumatagi, kuidas üks inimene ilmselt mõtleb.