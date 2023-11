FOTOD | Konrad Mäe preemia pälvis René Kari

Konrad Mäe nimelist medalit ja rahalist preemiat, mille väärtus on 3000 eurot, annavad alates 1979. aastast välja Eesti Kunstnike Liit, Eesti Maalikunstnike Liit ja Eesti Kultuurkapitali kujutava- ja rakenduskunsti sihtkapital.

Maali- ja kehakunstnik René Kari sündis 6. novembril 1950 Riias. Õppis aastatel 1973–1977 Tallinna Pedagoogilise Instituudi matemaatika ja füüsika kateedris joonistamise, joonestamise ja tööõpetuse õpetaja erialal ning aastatel 1975–1978 Tallinna Kultuuriülikooli Kirjakunsti koolis. Töötas aastal 1969 tehases „Norma“ laborandina, aastatel 1977–1978 ETKVL Reklaamikombinaadis dekoraatorina, alates 1978. aastast töötab vabakutselise kunstnikuna. Näitustel osaleb Kari alates aastast 1978. aastast. Tänaseks on Karist saanud eesti moodsa kunsti klassik, kelle loominguline käekiri on selgelt eristuv ning kelle teosed on leidnud koha mitmetes kunstikollektsioonides.