Eesti „kaubitseb“ oma kodanikega? Krüptoärimehi ähvardab USA-s eluaegne vangistus, vastutasuks saab Eesti sõjalise kaitse

Ajakirjandus on agaralt kajastanud seda, kuidas mehed vahi alla võeti ja kuidas Eesti vabariik tahab nad USA-le välja anda. Kuid hoopis vähem on tähelepanu pälvinud tõik, et kahe Eesti kodaniku väljaandmist USA-le, kes on Eesti olulisim liitlane ja sõjalise kaitse garanteerija, võib tõlgendada kui diplomaatilist ja poliitilist käiku.