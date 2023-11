Noor õpetaja: „Jälle küsivad õpetajad palka juurde“ – jah, sest raha on kõige olulisem

Ma olen nõus, on jah tüütu, et jälle mängib see sama plaat. Aga kõrvalseisjad-uudiste lugejad ei ole ainsad, kellele see teema tüütu on. Ka õpetajad on tüdinenud, et peavad ikka ja jälle palka juurde nõudma, tõestama, kui väärtuslik on nende töö ja veenma poliitikuid, et õpetajatele peaks maksma õiglast ja motiveerivat töötasu.

Täiskoormuse puhul on enamike õpetajate palk õpetaja miinimumpalk ehk 1749 eurot bruto, mis netopalgana teeb ca 1350-1450 eurot (sõltuvalt maksuvaba tulu rakendamisest). Loomulikult on palju aspekte, mis on töökoha puhul olulised, aga väide, et palk ei ole määrava tähtsusega, ei ole siinses kontekstis kuidagi põhjendatud. Palun näidake mulle inimest, kellel ei ole vaja raha, et elada. Kõigil on. Ja selle üle ei saa keegi vaielda, et mida rohkem on raha, seda rohkem on ka võimalusi.

Hetk, kus saab öelda, et töökohas ei ole palk üks määravamaid tegureid, saabub siis, kui inimesel on kas a) palk nii kõrge, et sellest kõrgem palk enam tema elutaset oluliselt ei mõjuta või b) passiivne sissetulek nii suur, et ta saab enamik oma kulusid sellega katta. Muudel juhtudel on ikkagi palk üks olulisemaid tegureid.

A variant õpetajate kohta ei käi. B variant tõenäoliselt enamike puhul samuti mitte.