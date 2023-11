„See on kurnamissõda.“ Väsinud Zelenskõi ja kõhklev lääs otsivad uut sõnumit

Vene-Ukraina sõda lohututes värvides kujutav artikkel põhjustas Kiievis palju meelepaha. Shusterile meenutati, et ta on varem eksinud Maidani revolutsiooni kohta hinnanguid andes ja Venemaa invasioonide tõenäosuses kaheldes. Mitu kommentaatorit kahtlustab, et peale Zelenskõi enda oli ajakirjaniku üheks põhiallikaid presidendi kantseleiga tülli pööranud eksnõunik Oleksi Arestovõtš. Too on lubanud presidendiks kandideerida ning avaldas pärast artikli ilmumist sotsiaalmeedias ründava postituse, milles nimetas Zelenskõid diktaatoriks ja võrdles teda punkris istuva Hitleriga, kes keeldub ohvriterohket sõda lõpetamast. Nagu ka Time’i artiklis märgitakse, ei ole see siiski levinud seisukoht ning valitsus ei saa rahu nimel Ukraina alade loovutamisega leppida juba sellepärast, et sellega ei nõustu enamik ukrainlasi.