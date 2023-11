Riina Solman: palestiinlaste toetajate nõudmiste täitmine rõõmustaks väga neid, kes soovivad Eesti hukku

Oli valus lugeda, kuidas lugupeetud vandeadvokaat Leon Glikman sai feministliku kirjaniku Sanna Kartau käest pahandada selle eest, et astus juutide brutaalse tapmise tõttu avalikult välja, võttis selgitada ajalugu ning asjaolusid, mis häirisid paljusid seoses 134 vasakmõtleja kirjaga. Kui valikulise kaastunde väljendamine on moraalselt taunitav, siis Hamasi propagandanarratiivide levitamine ja otseselt Eesti julgeolekut nõrgestavate nõudmiste esitamine on lausa ühiskonnavaenulik.