KULTUURIBIIT | Teatrikunstniku ja lavastaja Joel Väli playlist

Joel Väli ütleb oma muusikavaliku kohta nii (kuulata saab ka siit ): „Muusika ja helid kannavad, vihjavad ja ohjavad. Olen kõigesööja, peaaegu et kuid eelistan meelsasti vanakooli loojutustajad, õrna naiselikkust ja keha läbivat elektroonikat. Aga mitte laiali valgudes on antud kultuuribiit tänast päeva ja tulevast lavastust kõnetav: kakofooline nagu tänane maailm, hingestatud nagu eile maailm, lootuses paremale homsele.“

Bob Dylan „Blowing in the wind“

Tulen lavastuse juurde viivuks tagasi. „Raua needmine“ on põhjapanevalt haaranud seda tunnet, et „jajah allutasime tule ja raua. Tegime raudlinnud ja tulemäed. Aga mis asja me sellega peale hakkame kui inimene on kadumas. Siis on justkui Maailma Kõiksus pahalaste kätes nagu mõnes kehvas populaarfilmis“.