KULTUURIBIIT | Stsenaristi ja lavastaja Juri Krutii playlist

Oma muusikavaliku kohta ütleb Juri Kritii nii (kuulata saab ka siit): „„Keyhole“ on film suutmatusest lahti lasta, traumast ja mälestustest, mis inimese tulevikku kujundavad. Järgnevad lood siin nimekirjas viitavad kas otseselt Erki Pärnoja ja Anna Kaneelina loole „Into a Dream“, mis sai tehtud spetsiaalselt sellele filmile, või omavad kaudseid seoseid ja mõju minule isiklikult.“

See oli lugu, mis oli stsenaariumis esimesest draftist peale ning mis on kui alguspunkt meie koostööle Erkiga.

Come Angel - Ihor Tsymbrovsky

Unikaalne ning lõputult inspireeriv „Come Angel“ oli lugu, mille leidsin kui tegin oma lõpufilmi aastal 2017 ning selle esmane kuulamine tähistab väga tähtsat, peaaegu et religioosset kogemust minu elus.

The Bookhouse Boys - Angelo Bandalamenti

See oli üks esimesi muusikalisi viiteid, mis meil Erkiga jutuks tuli, kui rääkisime filmi sobivatest helilistest tekstuuridest ja ruumidest ning otsisime spetsiifilisi instrumente väljendamaks meie tegelasi või nende sisemaailma.

See lugu oli minu esimene kokkupuude Erki imelise talendiga ja rikkaliku väljendusviisiga ning sellest hetkest peale tahtsin temaga koostööd teha.

Meie film jutustab lugu hetkest, mida me seostame konkreetse helipildiga, helilise mälestusega – see lugu on minu sonic memory . Ma seostan antud lugu konkreetse köögiga, konkreetsete inimestega ning suitsu täis toaga.