Järjekordne prokuröri vahetus. Seekord Heldna, Vaheri ja Alavere kaasuses

Maria Entsiku kinnitusel liigub kriminaalmenetlus, milles on esitatud kahtlustus Eerik Heldnale, Elmar Vaherile ja Aivar Alaverele, siiski süüdistuse esitamise suunas. „Niipea kui kõik seadusega ettenähtud toimingud on tehtud, sealhulgas kaitsjad oma taotlused prokuratuurile esitanud ja need taotlused on lahendatud, saame teha menetlusotsuse, kuidas kriminaalasjaga edasi liikuda,“ märkis Entsik.