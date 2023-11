Ukrainas jätkuv sõda on suures osas Euroopas avanud inimeste silmad, miks on vaja pöörata tõsist tähelepanu elutähtsate teenuste toimimisele ning sellele, et igaks juhuks peab olema valmis ka teine ja kolmas tagavaravariant – et ühendused välismaailmaga ei katkeks.