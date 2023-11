FOTOD | Just Filmi avas Eeva Mäe dokumentaal, kokku on kavas 52 täispikka mängufilmi

Tänavuse Just Filmi üks maailmaesilinastustest on Yousaf Ali Khani film „Eksinud“ („No Way Home“), mis räägib loo noorest Ryanist, kes kiindub üleliia tühermaalt leitud habemesse kasvanud mehesse, pidades viimast oma kadunud isaks. Üheks filmi peaosalisteks on Harry Potteri filmisaagast tuule tiibadesse saanud Josh Herdman, kes tuleb koos teiste filmitegijatega ka 4. novembril toimuvale esilinastusele. Kodupublikule on see harukordne võimalus kohtuda maailmaklassi filmitegijatega ning osaleda filmi lõpus toimuval arutelul.