Sõnavabadus, mis lõi pandeemia ajal USAs kõvasti kõikuma, sai USAs jällegi obaduse. Kolmapäeval pidas Hillary Clinton New Yorgis Columbia ülikoolis välispoliitika loengu. Kohalolnud 300st üliõpilasest umbes 30 kõndis poole pealt välja, et avaldada meelepaha palestiinlasi toetavate tudengite häbistamise pärast ülikoolis. Kui väljastpoolt võib paista, et USA on kõikumatult Iisraeli toetamas, siis kohapeal, koduseinte vahel, pole arvamused nii ühesed.