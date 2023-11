Zelenskõi vastased peavad tema ja Zalužnõi sõnasõda valimiskampaania alguseks

Ukraina presidendi ja kindralstaabi juhi erimeelsuste kohta on kuulujutte liikunud juba eelmisest suvest, ent nüüd on sõnasõda avalik. Nädalavahetusel kommenteeris Volodõmõr Zelenskõi ajakirja Economist värskelt avaldatud intervjuud ja esseed, kus kindralstaabi juht Valeri Zalužnõi nimetab Vene-Ukraina konflikti esimese maailmasõjaga võrreldavaks patiseisuks. „Aeg läheb ja inimesed on väsinud staatusest olenemata ja see on mõistetav,“ kommenteeris Zelenskõi. „Aga rõhutan taas, et patiseisu ei ole.“