Martin Vares: kuidas tulevad insenerid, kellega kõik abielluda tahavad

Selles pole kahtlust, et ajapikku saavad kõik aru, et Eesti insener on vähemalt sama kõva staar kui Eesti tarkvaraarendaja.

Selleks, et sinu pere vaeseks ei jääks ja meie riik pankrotti ei läheks, on meil vaja rääkida rokkstaari moodi inseneridest. Ehk siis sellest, miks on ülioluline, et inseneri ametit tahaks omandada kõik tänased lasteaia- ja koolilapsed. Ning et insener oleks see äge inimene, kellega sinu poeg ja tütar tahaksid abielluda.