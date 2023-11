Orbán, Fico, aga ka EKRE on Ukrainale 50 miljardi euro andmise vastu

Nädalavahetusel Kiievis käinud Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen lubas Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskõile, et Euroopa Liit toetab Ukrainat järgmisel neljal aastal 50 miljardi euroga. „Te ei võitle mitte ainult enda, vaid ka meie vabaduse, demokraatia ja tuleviku eest,“ lausus von der Leyen Ukraina ülemraada ees. Ta lisas: „Te võitlete Euroopa eest. See on meile valusal moel selgeks saanud. Head raada liikmed, head Ukraina inimesed, duže djakuju (suur tänu – H. K.)“