INTERVJUU | Kulka juht Margus Allikmaa: rahandusminister on kultuuriministri väga keerulisse olukorda pannud

,,Kunagi, kui töötasin Draamateatris, sain teatriliidu liikmeks. Kui oleksin oma liikmemaksusid siiani tasunud ja poleks esitanud avaldust, et ennast sealt välja arvata, oleksin tõenäoliselt endiselt teatriliidu liige. Kas see on normaalne? Ilmselt mitte,’’ ütleb Margus Allikmaa. Tema sõnul tuleks loomeliitude seadus üle vaadata.

FOTO: Tiit Blaat | Delfi Meedia