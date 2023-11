ARVUSTUS | Feministliku regilauluraketiga antiikkosmosesse

Rõõm

Ütlesin enne „mängurõõm“, ja kui te kergitasite selle peale kulmu, et vabandust, mis te jamate, tegemist on tragöödiatega, siis selgitan oma mõtet: tragöödia algab rõõmust. Kui kõik oleks eos halvasti (ükskõik kas elus või kunstis, need on sama), ei tabaks me traagilisi noote ära. Mitte juhuslikult ei saavutanud tragöödiad Vana-Kreekas kunstitäiust demokraatia õitsengu aegu ega hääbunud Ateena linnriigist demokraatia taandumisega (vt pikemalt Anne Lille järelsõnast eestikeelsele „Kuningas Oidipusele“). Kui kõik on hästi, tuleb end kainestada õnnetu lõpuga õpetlike lugudega, „et süda oleks vapper ja pea selge“, nagu ütleb kavalehel lavastaja Ojasoo, kes aga ei häbene kallata esimest vaatust üle komöödiakastmega. Teiresias (Guido Kangur) ja Kadmos (Raimo Pass) vänderdavad vanainimese lapseliku õhinaga orgiale, Taavi Teplenkov mängib purjus ametnikku värvikalt, Gert Raudsep teeb Pentheusena pöörase kabaree-etteaste. Isegi pojatapp-lõvitapp-mehetapp on tragikoomiline.