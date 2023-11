Üllar Saaremäe: olen haavatavam ja hingelisem, kui välja näitan

Paari nädala pärast 54. sünnipäeva tähistav Üllar Saaremäe on mees nagu orkester: näitleja, lavastaja, muusik, ürituste korraldaja – ja muidugi poliitik, kes küll selle hooaja riigikogus vahele jätab. Mehena, kes jõuab rohkem kui teised, teab ta hästi, mis on läbipõlemise oht. Praegu on õnneks rahulikum aeg, nii et Saaremäest on rõõmu nii viieaastastel kaksikutel kui ka kallil kaasal.